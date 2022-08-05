Почти 2% родителей остались недовольны качеством обучения в новосибирских школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске почти 2% родителей не устраивает качество обучения в школах, куда ходят их дети. Данные об этом опубликовали специалисты Новосибирскстата. Известно, что мнения жителей собрали, проведя личный опрос.

– 1,9% опрашиваемых завили, что «совершенно не удовлетворены» качеством образования, – следует из данных опроса.

На «удовлетворительно» качество получаемого в школах образования оценили 46% новосибирских родителей. При этом качество образовательной работы, которая проводится в школах, полностью устраивает 81% жителей Новосибирска. Качеством обучения остались довольны 73,2 % респондентов.

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