Погода в Новосибирске на 6 августа 2022 года: суббота порадует жарой

В субботу поднимется сильная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 6 августа 2022 года отлично подойдет для похода на пляж. Самое время насладиться солнцем и высокой температурой.

— Ночью температура в городе составит +9…+11 градусов, днем поднимется до +27…+29. Небо будет ясное, без осадков. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура поднимется до +30. Во всех районах будет солнечно и жарко, кроме севера: там ожидаются дожди и грозы.

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