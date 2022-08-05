Полицейские задержали бывшего вора за незаконное хранение трех пистолетов в Новосибирске

В Новосибирске задержали бывшего вора с тремя пистолетами. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.
В Новосибирске полицейские задержали 43-летнего подозреваемого в незаконном обороте оружия. Ранее мужчину судили за кражу. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.
– В ходе проведения обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами, а также 55 патронов, – рассказали в ведомстве.
В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ о незаконных приобретении, хранении оружия и боеприпасов. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю – до 4 лет колонии.
На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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