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Общество5 августа 2022 2:55

Автоэксперт объяснил, как реверсивное движение поможет избавить Новосибирск от пробок

Он предложил ввести такие полосы на конкретных улицах города
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Эксперт рассказал, почему реверсивное движение избавит Новосибирск от пробок.

Эксперт рассказал, почему реверсивное движение избавит Новосибирск от пробок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реверсивное движение на некоторых улицах поможет освободить Новосибирск от пробок. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

– Давным-давно, еще при Штельмахе [Сергей Штельмах возглавлял Управление ГИБДД Новосибирской области 12 лет с 2006 года – прим. ред.] обсуждался вопрос введения реверсивного движения на некоторых участках. На мой взгляд, это поможет разгрузить город. Если утренний поток, условно, с левого берега на правый, а вечерний – с правого на левый, то на некоторых участках дорог можно вводить реверсивное движение, – рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Например, по улице Большевистской в утренние часы все едут в город. По мнению эксперта, в районе ЖК «Европейский берег» можно выделить полосу, которая продлится вплоть до Речного вокзала, а затем будет перестраиваться. Эта полоса заберет на себя часть транспорта.

– И наоборот, когда люди выезжают из города в субботу, реверсивная полоса по Бердскому шоссе от Речного вокзала тоже поможет разгрузить город. Но тут нужно учитывать все ответвления и повороты, также нужны специальные светофоры, чтобы они были читаемыми, – предлагает Вячеслав Ашурков.

При этом ничего дополнительно строить не нужно. Под реверсивное движение выделяют одну из полос, обычно центральную, чтобы затем подстроить под нее остальные полосы.

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