Автоэксперт объяснил, как реверсивное движение поможет избавить Новосибирск от пробок

Эксперт рассказал, почему реверсивное движение избавит Новосибирск от пробок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реверсивное движение на некоторых улицах поможет освободить Новосибирск от пробок. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

– Давным-давно, еще при Штельмахе [Сергей Штельмах возглавлял Управление ГИБДД Новосибирской области 12 лет с 2006 года – прим. ред.] обсуждался вопрос введения реверсивного движения на некоторых участках. На мой взгляд, это поможет разгрузить город. Если утренний поток, условно, с левого берега на правый, а вечерний – с правого на левый, то на некоторых участках дорог можно вводить реверсивное движение, – рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Например, по улице Большевистской в утренние часы все едут в город. По мнению эксперта, в районе ЖК «Европейский берег» можно выделить полосу, которая продлится вплоть до Речного вокзала, а затем будет перестраиваться. Эта полоса заберет на себя часть транспорта.

– И наоборот, когда люди выезжают из города в субботу, реверсивная полоса по Бердскому шоссе от Речного вокзала тоже поможет разгрузить город. Но тут нужно учитывать все ответвления и повороты, также нужны специальные светофоры, чтобы они были читаемыми, – предлагает Вячеслав Ашурков.

При этом ничего дополнительно строить не нужно. Под реверсивное движение выделяют одну из полос, обычно центральную, чтобы затем подстроить под нее остальные полосы.

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