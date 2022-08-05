Мигрант, устроивший ДТП с пострадавшими у метро «Студенческая», сбежал из России. Фото: "АСТ-54".

Виновник жёсткой аварии, случившейся у метро «Студенческая» в Новосибирске, сбежал из России. Информация об этом появилась в соцсети. Известно, что крупное ДТП произошло в конце 2021 года.

– В ноябре 2021 года Nissan Sunny выехал на встречную полосу у метро «Студенческая» и столкнулся с другим седаном Hyundai Accent. Тогда в аварии пострадали два человека, – напомнили в группе «АСТ-54».

В аварии водитель Hyundai получил тяжкий вред здоровью. Он до сих пор лечится.

По информации подписчиков паблика, за рулём «Ниссана» был гражданин Узбекистана. Он скрылся из России. Дело готовят к передаче в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер