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Происшествия5 августа 2022 1:47

В Новосибирске потушили пожар на складе с бумагой

Сотрудники МЧС за 40 минут ликвидировали открытое горение
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новосибирске.

Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новосибирске.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске сотрудники МЧС потушили пожар на складе на улице Троллейной. Там загорелись блоки бумажной продукции.

– В 19:48 открытое горение ликвидировано, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Напоследок пожарные осмотрели и еще раз пролили всю площадь, чтобы не осталось очагов горения. Они разобрали обгоревшие конструкции склада и убедились, что никто не пострадал.

Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 4 августа.

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