В Новосибирске потушили пожар на складе с бумагой

Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новосибирске.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Новосибирске сотрудники МЧС потушили пожар на складе на улице Троллейной. Там загорелись блоки бумажной продукции.
– В 19:48 открытое горение ликвидировано, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Напоследок пожарные осмотрели и еще раз пролили всю площадь, чтобы не осталось очагов горения. Они разобрали обгоревшие конструкции склада и убедились, что никто не пострадал.
Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 4 августа.
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