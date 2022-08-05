В Новосибирске умер мотоциклист, пострадавший по вине водителя иномарки. Фото: "АСТ-54".

В новосибирской больнице умер мотоциклист, разбившийся в ДТП с иномаркой. Об этом родственники 29-летнего парня написали в соцсети.

– По предварительной информации причиной смерти стала почечная недостаточность. Долгое время, с момента происшествия, он провёл в коме, – уточнили в группе «АСТ-54».

Напомним, жёсткое ДТП на улице Георгия Колонды произошло 17 июля. Мотоциклист столкнулся с «Тойотой».

— 47-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» двигалась по улице Георгия Колонды и напротив дома №5 столкнулась с мотоциклистом из-за того, что не предоставила преимущества в движении, — сообщали в городской Госавтоинспекции.

После происшествия родные объявляли сбор крови для пострадавшего.

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