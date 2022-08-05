В Новосибирской области уровень коллективного иммунитета к ковиду упал до 13 %. Фото: Минздрав НСО.

Главный врач инфекционной больницы № 1 в Новосибирске Лариса Позднякова заявила о снижении коллективного иммунитета к ковиду в регионе до 13 %. Известно, что считают такой показатель по соотношению числа привитых и переболевших не больше шести месяцев назад к общему количеству населения. При этом в Новосибирской области растет число заражённых коронавирусом.

– Скорее всего, будут нетяжелые формы, но [будет] массовая заболеваемость, как при омикроне. И мы никогда не знаем, человек заболеет тяжело или не тяжело. Поэтому я хочу обратиться еще раз к жителям Новосибирской области – подумайте о вакцинации и ревакцинации, – цитирует Минздрав НСО Ларису Позднякову.

По данным ведомства, в ковидном отделении первой инфекционки сейчас 34 пациента. У половины из них коронавирус подтверждён. Возраст больных разный: есть и молодые, 20-30 лет, а также пожилые граждане. По-прежнему в большем риске те, кто старше 60 лет. А также те, у кого есть хронические заболевания.

В Минздраве пояснили, что в отделении был и летальный случай. Причем все, кто сейчас в ковидарии, не прививались от коронавируса, подчеркивают врачи.

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