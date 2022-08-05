Рассказываем про пробки в Новосибирске 5 августа 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 5 августа 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы на Широкой, Станционной, площадях Труда и Райсовета.

На правом берегу сложно проехать по улицам Никита, Добролюбова и Кирова.

Уровень пробок на утро 5 августа года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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