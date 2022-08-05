В Новосибирском зоопарке у оцелотов родился котенок

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Детеныш появился у оцелотов. Его засняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Сейчас малыш уже вовсю гуляет на улице и показывается посетителям. Котенок с интересом исследует свой вольер, но от мамы старается надолго не отставать.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что у манула по кличке Мия из Новосибирского зоопарка родились шестеро котят. Одну из них планируют назвать Снежинкой — в честь символа «Новогодней столицы России».

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