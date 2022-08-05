В Новосибирской области нашли гриб в форме облака

Житель Новосибирской области нашел в лесу необычный гриб. Фото: предоставлено автором

Житель Новосибирской области нашел в лесу необычный гриб. Он был белого цвета и внешне похож на облако. Сразу определить, что за диковинка встретилась ему на пути мужчина не смог и попросил помощи у единомышленников в соцсетях.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» Вконтакте сибиряку подсказали, что найденный им гриб называется дождевик. В народе его еще иногда называют дедушкин табак из-за того, что когда гриб созревает, он взрывается и выпускает в воздух дымку пыли.

Опытные грибники рассказали, что дождевики можно есть только если их мякоть белая. Те грибы, что уже пожелтели внутри — не съедобные.

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