Под Новосибирском 23-летний парень за сутки попытался украсть три автомобиля

Из трех машин удалось угнать только одну. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Новосибирском 23-летний парень за сутки попытался угнать три автомобиля. В итоге успешной оказалась только последняя попытка. Но к угнанному авто злоумышленник быстро потерял интерес и бросил его.

— Ночью 3 августа подозреваемый увидел на одной из улиц Сузуна автомобиль «Лада» с ключами в замке зажигания. Он попытался угнать его, но врезался в забор и покинул место преступления. Через некоторое время подозреваемый заметил на парковке «Ладу Калину» с открытым окном. Попытался угнать, но его остановил владелец авто. Спустя еще 2 часа злоумышленник угнал «Жигули», у которого в замке зажигания находились ключи. Он выехал из поселка в лес, бросил там машину и ушел, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре подозреваемого задержали. Свою вину он признал. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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