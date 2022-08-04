Под Новосибирском пожарные вынесли три газовых баллона из загоревшегося садового домика

В поселке Голубой залив под Новосибирском произошел пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Голубой залив под Новосибирском произошел пожар. ЧП случилось вечером в четверг, 4 августа. Горели садовый домик и другие надворные постройки.

— Сообщение о происшествии поступило около 21:20. Огонь стремительно распространялся по деревянным строениям, в том числе горел садовый домик. В течение 50 минут пожар был локализован. Из горящих строений спасатели вынесли три газовых баллона, — сообщили в областном МЧС.

Пожарным удалось защитить от огня постройки на соседних участках. Через 20 минут после локализации было потушено открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 80 квадратных метров. Хозяева участка находились на месте произошедшего. Они не пострадали

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