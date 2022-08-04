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Происшествия4 августа 2022 16:50

Под Новосибирском пожарные вынесли три газовых баллона из загоревшегося садового домика

Площадь пожара составила 80 квадратных метров
Галина СИМОНОВА
В поселке Голубой залив под Новосибирском произошел пожар.

В поселке Голубой залив под Новосибирском произошел пожар.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Голубой залив под Новосибирском произошел пожар. ЧП случилось вечером в четверг, 4 августа. Горели садовый домик и другие надворные постройки.

— Сообщение о происшествии поступило около 21:20. Огонь стремительно распространялся по деревянным строениям, в том числе горел садовый домик. В течение 50 минут пожар был локализован. Из горящих строений спасатели вынесли три газовых баллона, — сообщили в областном МЧС.

Пожарным удалось защитить от огня постройки на соседних участках. Через 20 минут после локализации было потушено открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 80 квадратных метров. Хозяева участка находились на месте произошедшего. Они не пострадали

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