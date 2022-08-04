В Новосибирске умер хаски, который съел закладку на «Чистой слободе»

К сожалению, сердце хаски не выдержало отравления. Фото: t.me/help_husky_nsk

В Новосибирске скончался пес хаски, который отравился неизвестным веществом. Ветеринары пытались спасти животное, но собака умерла:

- Чуда не случилось... не сегодня. Мы привыкли, что все получается, что в конце хэппи енд, что собаки поправляются и находят свой дом. А вот с Фиксиком так не вышло, его больше нет. Мы даже не успели с ним познакомиться, мы не знаем, какой у него характер, что он любит, не знаем его историю. Если кто-нибудь любил этого серого хасика, если кто-нибудь гладил его мягкую шерстку и целовал кожанный носик, мы приносим этим людям свои соболезнования. Мы сделали все, что могли, этого оказалось мало..., - сообщили волонтеры группы помощи ездовым собакам Help_husky_nsk.

Волонтеры пояснили КП-Новосибирск, что выяснить, какое ядовитое вещество убило собаку сложно.

Отравленного хаски нашли 1 августа на улице Спортивной — девушка позвонила волонтерам и помогла доставить пса в ветклинику. Ветеринары выявили у пса отравление и бабезиоз –заболевание крови, вызванное паразитами. Местные жители предполагали, что любопытная собака могла съесть закладку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка спасла хаски, которая съела закладку в спальном районе Новосибирска

Собака чудом не погибла (подробнее)