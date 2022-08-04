Огонь удалось потушить за 15 минут. Фото: АСТ-54/предоставлено очевидцем
В Новосибирске загорелся заброшенный дом на улице Вилюйской. Пожар произошел вечером в четверг, 4 августа. Фото
— Горел заброшенный шлакоблочный дом без крыши. Возгорание было ликвидировано за 15 минут. Во время тушения были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы техники, — сообщили в региональном МЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что в середине июля сгорел заброшенный дом на улице Дуси Ковальчук. Огонь полностью охватил бревенчатый дом за считанные минуты. Также быстро пожарным удалось справится с пожаром.
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