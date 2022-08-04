В Новосибирске случился пожар на территории бывшей свалки

В Новосибирске загорелась территория бывшей свалки на улице Флотская.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске загорелась территория бывшей свалки на улице Флотская. ЧП случилось вечером в четверг, 4 августа.
— Информация о возгорании мусора на открытой территории поступила в 19:49. В течение 20 минут два пожарных расчета ликвидировали открытое горение, — сообщили в областном МЧС.
От районной администрации на место была отправлена спецтехника для тушения глубинного тления.
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