Под Новосибирском приставы поймали должника, узнав его во время рейда

Должник не оплатил своевременно 30-тысячный штраф за пьяное вождение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время рейда «Дебитор» под Новосибирском пристав проверял у автомобилиста задолженности и узнал в его пассажире должника, не оплатившего штраф за пьяное вождение.

— В рамках совместного рейда с ГИБДД мы выявляли лиц, своевременно не оплативших административный штраф. Так, в ходе данного мероприятия был установлен гражданин, на которого было возбуждено исполнительное производство за уклонение от уплаты штрафа за пьяное вождение, — рассказала судебный пристав-исполнитель Оксана Крючкова.

23-летний парень своевременно не оплатил 30-тысячный штраф. В качестве наказания его отправили на обязательные работы. После 25 часов трудотерапии мужчина оплатил частично долг и продолжил уклоняться от ответственности. Пока пристав не узнал его на пассажирском сидении. В итоге парень в тот же день погасил штраф и исполнительский сбор, испугавший повторного наказания за неуплату.

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