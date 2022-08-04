Главврач опроверг информацию о безработице среди сотрудников закрывающегося новосибирского роддома

В штате роддома 20 врачей, 26 сотрудников среднего медицинского персонала, 4 сотрудника младшего медицинского персонала. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главврач БУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» Сергей Астраков опроверг информацию о безработице среди сотрудников закрывающегося роддома № 25. Недавно некоторые медики пожаловались на то, что после закрытия медучреждения они остались без рабочих мест.

— По состоянию на 3 августа в штате роддома 20 врачей, 26 сотрудников среднего медицинского персонала, 4 сотрудника младшего медицинского персонала, — заявил Сергей Астраков. — 8 врачей продолжают работу в больнице № 25, 12 врачам было предложено трудоустройство в иные лечебные учреждения по их профилю.

Из числа среднего медперсонала в больнице, по данным главврача, остались работать 13 сотрудников. Они проходят переподготовку на другие специальности. 13 медсестер нашли работу в других медучреждениях. Из младшего медперсонала в больнице остались два работника, еще два — ушли работать в другие места.

Специалисты пенсионного возраста решили дождаться перерасчета пенсии, после чего выходить на работу на предложенные должности.

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