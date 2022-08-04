Новосибирскому адвокату-ростовщику вынесли третий обвинительный приговор

Пищук так и не признал вину. Фото: архив "КП-Новосибирск"

Новосибирскому адвокату-ростовщику, выдававшему займы под залог недвижимости, вынесли третий обвинительный приговор. Мошенничеством с недвижимостью адвокат Сергей Пищук занимался с 2013 года, пока в 2017 году его не задержали. За это время он успел обмануть заемщиков на сумму около 10 миллионов рублей, лишив их квартир, домов и земельных участков.

— По этому делу сумма займов были от 35 до 500 тысяч рублей. Обязательным условием для получения денег являлся визит к нотариусу и доверенность на подконтрольное Пищуку лицо, — рассказала КП-Новосибирск государственный обвинитель Оксана Толстых. — Потерпевшие Пищуку доверяли. Они бывали у него в офисе, знали, что он адвокат.

Через какое-то время после займа адвокат начинал уклоняться от встреч с должниками. Если у тех возникали трудности с выплатой займа, то он якобы шел на уступки, а сам тем временем перерегистрировал собственность заемщиков на стороннее лицо.

Так, одна из потерпевших заняла 170 тысяч рублей на операцию, на два месяца просрочила выплаты и лишилась дома. Другая взяла займ на сумму более 1,5 миллионов рублей, затем 450 тысяч рублей и лишилась квартиры за 6 миллионов рублей.

С 2017 года Пищук находился в СИЗО. В октябре 2019 года Центральный районный суд приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Однако в деле появились новые эпизоды. В июне 2022 года суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. В третий раз Пищука приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Свою вину адвокат-ростовщик так и не признал.

— Он ни с чем не согласен, считает, что между ним и потерпевшими сложились исключительно гражданско-правовые отношения, никакой безвозмездности не было. Он дал людям деньги, они не смогли по договору займа эти деньги полностью вернуть и отдали ему имущество, — пояснила позицию осужденного Оксана Толстых.

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