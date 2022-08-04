В Новосибирской области рецидивист украл телевизор из комнаты отдыха на вокзале

Мужчина украл телевизор из комнаты отдыха на вокзале станции Барабинск. Фото: УТ МВД России по СФО

На вокзале станции Барабинск рецидивист украл из комнаты отдыха телевизор и приставку-ресивер. Об этом рассказали в УТ МВД России по СФО.

О краже сообщили работники вокзала. Ущерб составил более восьми тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудники транспортной полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, судимый 17 раз, в том числе за аналогичные преступления.

- Подозреваемого задержали. В его доме нашли похищенную с вокзала технику. Мужчина рассказал, что по дороге в уборную случайно заметил в комнате отдыха электронные устройства, которые стояли на тумбочке. На обратном пути он украл телевизор и приставку-ресивер. Завернул их в полотенце, чтобы не привлекать внимания, и покинул здание через запасной выход, - рассказали в МВД.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ. Ему грозит пять лет лишения свободы.

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