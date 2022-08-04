В Новосибирске загорелся склад с бумагой

В Новосибирске загорелся склад с бумажной продукцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске загорелся склад с бумажной продукцией. ЧП случилось вечером в четверг, 4 августа. На место прибыли пожарные.

— В 18:57 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по ул. Троллейная. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, выяснилось, что горела готовая бумажная продукция на паллетах внутри кирпичного склада, обшитого металлопрофилем. По оперативным данным здание разделено на четыре отсека, пожар произошёл в одном из них, — сообщили в областном МЧС. — Для бесперебойной подачи воды протянуты магистральные линии от ближайшего пожарного гидранта.

За 35 минут пожарные локализовали возгорание, а еще через пять минут — потушили. Внутри здания людей не было, в результате случившегося никто не пострадал. Предварительная площадь пожара — 30 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают проливку и разбор обгоревших конструкций.

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