Под Новосибирском медведь напал на стадо коров

После появления медведя пропали две коровы.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Под Новосибирском медведь вышел к людям. Его заметили 31 июля на окраине села Чебаки. Хищник разогнал домашний скот, а после его визита пропали две коровы.
— В связи с угрозой жизни и здоровья жителей, а также в целях недопущения нанесения ущерба личному подсобному хозяйству жителей просим быть осторожным, — предостерегли в администрации Северного района региона.
В районном муниципалитет пояснили, что уже направили письмо в Минприроды для принятия мер.
Напомним, это не первый случай встречи с медведем. Ранее косолапого засняли в Убинском районе региона недалеко от села Круглоозерное. По словам местных, для них медведи частое явление, но близко к людям они не выходят.
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