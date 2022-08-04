Под Новосибирском медведь напал на стадо коров

После появления медведя пропали две коровы. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Под Новосибирском медведь вышел к людям. Его заметили 31 июля на окраине села Чебаки. Хищник разогнал домашний скот, а после его визита пропали две коровы.

— В связи с угрозой жизни и здоровья жителей, а также в целях недопущения нанесения ущерба личному подсобному хозяйству жителей просим быть осторожным, — предостерегли в администрации Северного района региона.

В районном муниципалитет пояснили, что уже направили письмо в Минприроды для принятия мер.

Напомним, это не первый случай встречи с медведем. Ранее косолапого засняли в Убинском районе региона недалеко от села Круглоозерное. По словам местных, для них медведи частое явление, но близко к людям они не выходят.

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