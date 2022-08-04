В Новосибирской области закупят 28 машин скорой помощи

Медтранс Новосибирской области закупит 32 автомобиля скорой помощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Медтранс Новосибирской области закупит 32 автомобиля скорой помощи. В документах контракта, опубликованного на сайте госзакупок, сообщается, что максимальная цена закупки составляет 212 миллионов рублей.

По условиям контракта, подрядчик должен будет поставить 28 машин скорой помощи для фельдшерских бригад и 4 реанимобиля до 1 октября 2022 года. Автомобили должны быть выпущены не ранее 2021 года и иметь полный комплект инструментов и принадлежностей. При этом, все маркировки на приборной панели должны быть на русском языке и в виде понятных условных знаков. Производитель должен будет предоставить гарантию на машины не менее трех лет с даты подписания акта приема-передачи.

Заявки на участие принимаются до 10 августа.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе начали использовать второй вертолет для санавиации — Ансант. Сейчас в распоряжении Новосибирской области есть вертолеты Ансат и МИ-8. Первый используется для полетов в радиусе 200 километров от Новосибирска, а второй позволяет транспортировать пациентов из дальних уголков региона.

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