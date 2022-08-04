В Новосибирске будут судить руководителя организации, по вине которого погиб рабочий

В Новосибирске под суд пойдет руководитель организации, по вине которого погиб рабочий.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске руководитель организации предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщили в СК.
Напомним, 16 июня 2022 года в Бердске во время земляных работ погиб мужчина. Его засыпало землей в траншее.
В смерти рабочего обвинили 38-летнего руководителя организации.
По данным следствия, 16 июня обвиняемый находился на строительном объекте вместе с погибшим и иными лицами, которых привлекли к выполнению работ. Там осуществляли земляные работы по монтажу самотечной канализации.
- Руководитель организации сказал погибшему заняться пробитием проходного отверстия в канализационном колодце. При этом он не обеспечил безопасную крутизну откосов траншеи, а также не организовал для монтажника обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам выполнения работ, - сообщили в Следкоме.
К вечеру монтажник выполнил задание. Когда мужчина начал двигаться к выходу из траншеи, на него обрушилась одна из стен. Рабочий получил множественные травмы, от которых скончался на месте.
- Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд, - уточнили в СК.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Бердске рабочего насмерть засыпало землей.
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