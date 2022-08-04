Новосибирец получил удар по шее и умер от остановки сердца

Мужчина умер от остановки сердца. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске задержали 39-летнего мужчину по подозрению в убийстве. В драке он ударил друга по шее, и тот умер от внезапной остановки сердца. Дело возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Максимальное наказание по ней — 15 лет тюрьмы.

— Днем 3 августа между двумя пьяными приятелями произошел конфликт. 43-летний подозреваемый единожды ударил по шее своего знакомого, что вызвало внезапную остановку сердца у последнего, — рассказали в региональном Следственном комитете.

По словам следователей, подозреваемый оставался на месте преступления пока не приехала полиция.

Напомним, что тело мужчины нашли у дома №8 по улице Энгельса.

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