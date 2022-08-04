Прилавки Новосибирска заполонили плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси

Прилавки магазинов игрушек в Новосибирске заполонили страшные плюшевые монстры. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Прилавки магазинов игрушек в Новосибирске заполонили страшные плюшевые монстры. Яркие игрушки с зубастой улыбкой носят названия Хагги Вагги (ярко-синий) и Кисси Мисси (ярко-розовый). Зубастики обрели фантастическую популярность среди детей и уже превратились в настоящий тренд в соцсетях.

Дети пищат и прижимают их к груди, называют добрыми и милыми. Аниматоры шьют себе костюмы этих монстров, чтобы быть не отставать от моды. Однако многие родители энтузиазм чад не разделяют. Им игрушки кажутся слишком пугающими: некоторые мамы и папы вообще запрещают детям играть с «этим» даже в детском саду.

Психологи при этом утверждают, что популярность жутковатых монстров обусловлена тем, что с помощью них дети могут бессознательно проигрывать свои страхи.

Тем временем, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина напомнила продавцам Хагги Вагги о возрастных ограничениях: эта игрушка не предназначены для детей младше 12 лет.

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Новосибирским продавцам Хагги Вагги напомнили о возрастном ограничении для этих игрушек

Детям младше 12 лет нельзя играть с разноцветными монстрами (подробнее).

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