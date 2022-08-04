Новосибирец угнал «КамАЗ», чтобы разобрать его на запчасти

Угонщик хотел разобрать грузовик на запчасти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском 30-летний рецидивист украл из гаража «КамАЗ». Он хотел разобрать его на запчасти и продать. Но во время угона грузовик заглох и его пришлось бросить.

— Ночью 31 июля мужчина проник в гараж, расположенный на улице Заводской в селе Венгерово. Он завел грузовик и отправился на нем в близлежащий населенный пункт. В пути следования автомобиль заглох, злоумышленник бросил его на дороге и скрылся, — рассказали в региональном МВД.

Подозреваемый признал, что хотел разобрать «КамАЗ» на детали и продать их. Дело возбудили по статье 158 УК РФ за кражу. На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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