Новосибирцев порадовал мужчина, сыгравший на саксофоне на пляже

На пляже в Новосибирске мужчина сыграл на саксофоне. Фото: стоп-кадр из видео Ольги

На одном из новосибирских пляжей неизвестный мужчина сыграл на саксофоне. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница по имени Ольга.

По словам женщины, 30 июля на пляже проводились соревнования между пловцами.

- Все утро мы слушали саксофон. Мужчина играл примерно с 9:00 до 13:00 между заплывами и награждениями (либо объявлениями результатов), - поделилась с КП-Новосибирск Ольга. – Саксофонист играл недлинные мелодии. Но все равно это подняло настроение.

Сибирячка поблагодарила музыканта за подаренные положительные эмоции.

- Когда на пляже не стало пловцов, не стало и саксофониста, - добавила Ольга.

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