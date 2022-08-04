Новосибирские ученые обнаружили новые вещества, способные бороться с коронавирусом

По словам ученых, природный спирт борнеол способен бороться со штаммами «ухань», «дельта» и «омикрон». Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученым из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН удалось доказать, что у производных сложных эфиров борнеола есть противовирусные свойства. Борнеол — это природный спирт с хвойным запахом, который встречается в сибирской пихте и других растениях. Его часто добавляют как отдушку в парфюмерию и бытовую химию. Добыча борнеол не несет больших финансовых затрат, а само вещество отличается доступностью.

— Ранее совместно с сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» мы показали, что производные сложных эфиров борнеола способны проявлять активность в отношении вирусов гриппа, Эбола, Марбург и других. Когда началась пандемия, было принято решение изучить их влияние на SARS-CoV-2, — цитирует доктора химических наук Ольгу Яровую издание «Наука в Сибири».

Ученые выяснили, что борнеол препятствует проникновению искусственных вирусов. Он способен противостоять трем штаммам SARS-CoV-2: «ухань», «дельта» и «омикрон». А значит может стать основой препаратов для лечения коронавируса.

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