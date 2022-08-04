Новосибирскую фирму поймали на краже томского леса

Фирму из Новосибирска поймали на краже томского леса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кемеровские таможенники выявили контрабанду леса. Ей занималась фирма из Новосибирска, сообщили в Сибирском таможенном управлении.
- Злоумышленники незаконно экспортировали из Томской области пять тысяч кубометров леса стоимостью свыше 30 миллионов рублей. Древесину поставляли в Центральную Азию, - рассказали в СТУ.
Удалось установить, что за всем этим стоит новосибирская фирма. Ее представители вывозили древесину хвойных пород в период с 2019 по 2020 годы.
Чтобы заниматься контрабандой, фирма купила на территории Томской области продукцию лесозаготовителей без правоустанавливающих документов. При этом они предоставляли недостоверные сведения для таможенного декларирования.
- Таможня возбудила два уголовных дела в отношении руководителя новосибирской фирмы-экспортера и иных неустановленных лиц по части первой статьи 226.1 УК РФ – «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере», - уточнили в Сибирском таможенном управлении.
Уголовные дела уже передали в суд. Контрабандистам грозит от трех до семи лет лишения свободы и крупный денежный штраф.
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