Робот Николай научился консультировать новосибирцев по вопросам соцзащиты

Робота Николая из Новосибирской области научили консультировать людей в мессенджере telegram. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Робота Николая из Новосибирской области научили консультировать людей в мессенджере telegram. С ним можно будет общаться как с ботом по вопросам соцподдержки.

— Чат-бот предоставляет необходимую информацию в считанные секунды в режиме 24/7, — сообщили в областном правительстве.

Робот может помочь сибирякам разобраться с тем, как оформлять областной семейный капитал, как получить субсидию на оплату ЖКХ, компенсацию по оплате ЖКХ, возврат взносов на капремонт, а также как оформить соцтакси, патронаж соцработника и получить земли льготникам.

Отправить сообщение боту можно будет просто в мессенджере, никакие дополнительные программы устанавливать не будет нужно. Все общение будет строго конфиденциальным.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что робот Николай начал звонить новосибирцам с напоминанием о ревакцинации от коронавируса. Новую функцию обзвона населения совместно разработали в Минцифре и Минздраве региона по поручению губернатора.

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