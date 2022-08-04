Даже в космос лететь не надо: новосибирский астрофотограф устроил фотосессию планетам Солнечной системы

Новосибирский астрофотограф устроил фотосессию планетам Солнечной системы. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков за одну ночь с 3 на 4 августа снял все планеты Солнечной системы, кроме Меркурия и Нептуна.

В объектив мастера попали вертлявый Юпитер, скромная Венера (ее удалось снять только под утро, поэтому пострадало качество), сияющий Уран, окольцованный Сатурн и воинственный Марс.

– Вчера я подумал – кто, кроме меня? И поехал. Всю ночь посвятил планетам. Заранее взял и объектив, чтобы можно было с широким углом снять, и телескопы, и с атмосферой тоже повезло. Под утро даже Венеру сфотографировал. Было очень много планет, достаточно неплохой лор получился, – рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Через мощный телескоп можно увидеть широкие кольца Сатурна. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Всю космическую красоту фотограф поймал в 20 километрах от Новосибирска по Ленинск-Кузнецкой трассе, недалеко от села Плотниково.

Благородный Юпитер показал свое Большое Красное Пятно. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Ранее КП-Новосибирск показывала фотографию Юпитера с тремя спутниками.

Марс и Уран встали рядышком. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Напомним, с Земли все еще можно увидеть удивительное явление, когда Марс и Уран встают совсем рядом.

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