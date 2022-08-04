Более 12 тысяч предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ

Фото: МСП.РФ

Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП - по 24. Такая возможность появилась на МСП.РФ в марте этого года. Рейтинг дает пользователю возможность узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.

- После прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю: в первую очередь финансовые. Здесь также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку. Для того чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Ведь, как показывает общение с предпринимателями, они зачастую не знают, что у них есть задолженность 2 рубля или что они не включены в реестр субъектов МСП, и потому не понимают, почему банк отказывает в получении кредита, - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса.

Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым.