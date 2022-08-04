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Экономика4 августа 2022 9:43

Более 12 тысяч предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ

Более 12 тысяч предпринимателей со всей России прошли полную диагностику своего бизнеса при помощи специального сервиса «Расчет рейтинга бизнеса» на Цифровой платформе МСП.РФ
Фото: МСП.РФ

Фото: МСП.РФ

Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП - по 24. Такая возможность появилась на МСП.РФ в марте этого года. Рейтинг дает пользователю возможность узнать, каким его видит государство: есть ли налоговая задолженность, нарушал ли он условия ранее предоставленной господдержки и многое другое.

- После прохождения полной диагностики предпринимателю предлагаются те меры государственной поддержки, которые ближе к его профилю: в первую очередь финансовые. Здесь также обозначаются стоп-факторы, которые могут помешать получить поддержку. Для того чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Ведь, как показывает общение с предпринимателями, они зачастую не знают, что у них есть задолженность 2 рубля или что они не включены в реестр субъектов МСП, и потому не понимают, почему банк отказывает в получении кредита, - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При регистрации в личном кабинете на МСП.РФ платформа автоматически рассчитывает рейтинг бизнеса.

Первыми регионами, в которых при помощи платформы более 500 предпринимателей рассчитали рейтинг бизнеса, стали Московская область, Москва, Хабаровский край и Республика Крым.