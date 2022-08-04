Под Бердском построят молодежный центр с парашютным городком

Подготовительные работы к строительству центра уже начались.

Под Бердском скоро появится молодежный патриотический центр, где юноши и девушки смогут попробовать свои силы на тренировочных мото-, вело-, лыжной трассах. Также на его территории будет обустроена лодочная станция.

— Создание Центра направлено на формирование у молодежи и подрастающего поколения лидерских качеств, устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству, личной ответственности за судьбу страны через духовное и физическое совершенствование личности, — отметил замгубернатора Сергей Нелюбов.

Подготовительные работы уже ведутся: разрабатывается генплан локаций центра и их дизайн. Планируется, что в смену его смогут посещать до 250 ребят. Для них будут обустроены жилые и культурно-досуговый корпуса, открытый пневматический тир, образовательные модули и мастерские. По плану строительство центра завершиться в 2024 году.

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