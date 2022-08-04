Новосибирская спортсменка выиграла в состязаниях по дзюдо

Спортсменка из Новосибирска одержала победу в состязаниях по дзюдо. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

Спортсменка из Новосибирска Елизавета Стрельникова одержала победу на международных соревнованиях «Дети Азии». Об этом в своем Телеграм-канале написала вице-мэр Анна Терешкова.

Соревнования проходят во Владивостоке.

- Елизавета завоевала золотую медаль в состязаниях по дзюдо (весовая категория 63 килограмма). Она боролась три встречи и все три встречи одержала победу, - сообщила Анна Терешкова.

Политик отметила, что Елизавета – воспитанница МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы».

Вице-мэр поздравила спортсменку и ее тренера Вячеслава Богатырева с победой.

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