В Новосибирске ищут водителя, сбившего 10-летнюю девочку

ДТП произошло 1 августа на перекрестке Громова и Зорге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут водителя белого седана, который сбил 10-летнюю девочку на «зебре». Произошло ДТП 1 августа на перекрёстке улиц Зорге и Громова.

— Водитель вышел с авто и сказал, что задумался. Ребёнок сейчас на госпитализации с черепно-мозговой травмой. Составлен протокол в ГИБДД, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По ее словам, номер машины удалось запомнить лишь частично. Теперь женщина ищет свидетелей аварии.

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