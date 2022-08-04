В Новосибирске под путепроводом вновь застрял грузовик

Под путепроводом на Красном проспекте вновь застрял грузовик. Фото: АСТ-54

В четверг, 4 августа, под путепроводом на Красном проспекте вновь застрял грузовик. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Очередной «профессионал» не смог проехать под уже ставшим знаменитым путепроводом, - написали в паблике.

Судя по фото, передняя часть большегруза все-таки смогла там протиснуться. А вот задней части повезло гораздо меньше. Грузовик в итоге застрял, встав на одной из полос движения. На снимке водитель стоит около машины, размышляя, как решить проблему.

Ранее КП-Новосибирск уже писала о похожих инцидентах на Красном проспекте. Один такой случай произошел в апреле 2021 года.

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