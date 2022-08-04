В Новосибирской области робот Николай стал социальным чат-ботом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области Минцифра региона подключила робота Николая к сервису виртуальной консультации в мессенджере Telegram. Этот чат создан для решения вопросов социальной защиты и поддержки.

По данным правительства Новосибирской области, чат-бот предоставляет необходимую информацию в считанные секунды в круглосуточном режиме. Робот Николай будет информировать жителей региона по следующим услугам:

– По оформлению областного семейного капитала; субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг; возврате взносов на капремонт; постановке на учет в центр занятости; об оформлении социального такси; получении земли льготными категориями граждан, а также по оформлению патронажа социального работника.

Отправить обращение боту можно по ссылке, выбрав в меню опцию «Начать диалог». Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не нужно. Все общение с ботом проходит напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы, добавили в правительстве.

Известно, что при общении с ботом соблюдается абсолютная конфиденциальность информации, выполняются протоколы безопасности личных данных.

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