В Новосибирске возродят движение «СтопХам»

В Новосибирске перезапустят движение «СтопХам». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске перезапускают движение «СтопХам». Об этом КП-Новосибирск рассказал общественный активист Григорий Русиков.

Движение выступает против водителей, которые нарушают ПДД – ездят по тротуарам, оставляют авто в неположенных местах, тем самым ущемляя права пешеходов и других автовладельцев.

- «СтопХам» действует с целью пресечь противоправные действия в отношении всех участников движения, - объяснил Григорий.

Как отметил сибиряк, он руководил проектом четыре года. После этого основатель новосибирского движения по имени Олег решил, что этого проекта больше не будет в городе.

- Он захотел продать нашу группу «ВКонтакте», где четыре с половиной тысячи подписчиков. Но я не опустил руки. У меня есть Ютуб-канал, который я создал сам. Там практически 13 тысяч подписчиков. Тогда я решил самостоятельно возродить проект, - рассказал КП-Новосибирск активист.

Интересно, что у Григория нет юридического образования.

- Я не юрист. Самостоятельно изучал ПДД. Я сам подаю жалобы в ГИБДД для того, чтобы получать точные и однозначные ответы, - уточнил лидер движения «СтопХам».

По словам Григория, «злые» наклейки на лобовые стекла будут клеить лишь в редких случаях.

- Наклейка «СтопХам» будет крайним методом. То есть если водитель действительно не понимает, что нарушает ПДД, и всячески сопротивляется, - отметил Григорий. - Бывают наклейки двух видов. Первая – предупредительная, которую делают на виниловой основе. Ее можно снять со стекла без особого труда. Вторая наклейка на бумажной основе. Она будет отдираться маленькими кусочками.

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