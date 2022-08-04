Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков расхвалил станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Фото: Сергей Жуков // "Вконтакте".

Очередной положительный отзыв от знаменитости поступил в адрес строящейся станции «Спортивная» в Новосибирске. О ней высказался лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он, как и Ольга Бузова, отметил, что строящаяся станция будет двухтемпературной.

– В Новосибирске, оказывается, сейчас строят первую в России двухтемпературную станцию. Зимой, там, где пути, будет минусовая температура, а где платформы и вестибюль – плюсовая. Все гениальное просто, как обычно: чтобы это получилось, платформу сделают закрытой, с раздвижными дверями. В Питере и Москве на некоторых станциях тоже есть такие заграждения, но там они просто для безопасности, чтобы никто не упал с платформы. А в Новосибе эти загородки будут с теплоизоляцией, – восхитился Сергей Жуков в социальной сети Instagram* (признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена)

Исполнитель уверен, что для пассажиров метро, которые будут заходить туда с мороза, такое нововведение станет настоящим подарком. Сергей Жуков отметил, что ему жаль, что подобного не было раньше, когда он был молод и ездил на метро. Тогда ему приходилось мерзнуть от ветерка, дувшего из тоннеля.

– Хорошо, что сейчас у нас инновации не стоят на месте, и работают просто для комфорта обычных людей, в том числе, – добавил известный певец.

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