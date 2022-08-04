Новосибирским продавцам Хагги Вагги напомнили о возрастном ограничении для этих игрушек

Новосибирским магазинам напомнили о возрастном ограничении для игр с Хагги Вагги.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Хагги Вагги – цветастые монстры, которых продают в новосибирских магазинах игрушек, не предназначены для детей младше 12 лет. Об этом в авторской колонке рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
Несмотря на маркировку, на улицах города можно встретить и 5-летних, и даже годовалых детей в обнимку с синими, розовыми и черными монстрами.
– Возраст, для которого предназначена игрушка, составляет 12+, также, как и хоррор-игра Poppy Playtime, из которой она вышла. Поэтому маркировка 3+ – это не только прямое нарушение законодательства, но и намеренное введение в заблуждение потребителей, что чревато двойной ответственностью, – подчеркнула президент ассоциации.
Ранее КП-Новосибирск разбиралась, кто такие Хагги Вагги и вредят ли они психике детей.
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