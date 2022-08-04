Новосибирским продавцам Хагги Вагги напомнили о возрастном ограничении для этих игрушек

Новосибирским магазинам напомнили о возрастном ограничении для игр с Хагги Вагги. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Хагги Вагги – цветастые монстры, которых продают в новосибирских магазинах игрушек, не предназначены для детей младше 12 лет. Об этом в авторской колонке рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Несмотря на маркировку, на улицах города можно встретить и 5-летних, и даже годовалых детей в обнимку с синими, розовыми и черными монстрами.

– Возраст, для которого предназначена игрушка, составляет 12+, также, как и хоррор-игра Poppy Playtime, из которой она вышла. Поэтому маркировка 3+ – это не только прямое нарушение законодательства, но и намеренное введение в заблуждение потребителей, что чревато двойной ответственностью, – подчеркнула президент ассоциации.

Ранее КП-Новосибирск разбиралась, кто такие Хагги Вагги и вредят ли они психике детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Испортили детям психику»: родители жалуются на игрушечных монстров Хагги Вагги и Киcси Миcси

Корреспонденты «КП» попытались разобраться вместе со специалистами, насколько вредны зубастики и какая у них история (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber