Суд обязал мэрию Новосибирска выплатить 293 миллиона рублей застройщику бизнес-центра возле лицея

Мэрия Новосибирска возместит застройщику бизнес-центра расходы на строительство. Фото: сайт лицея № 22.

Мэрия Новосибирска проиграла суд застройщику бизнес-центра возле лицея «Надежда Сибири». Суд постановил возместить убытки в размере 293,5 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте «Электронное правосудие».

В 2014 году компания «АльянсСтрой» собиралась построить для лицея № 22 «Надежда Сибири» здание со спортивным залом и двухуровневой подземной автостоянкой. Мэрия сдавала в аренду компании земельный участок. Срок разрешения истекал в апреле 2018 года. Затем дополнительное школьное здание превратилось в бизнес-центр.

– Застройщик внес изменения в действующую проектную документацию, в результате общая площадь застройки увеличилась до 7 560,9 квадратных метра и строительство объекта было продолжено без соответствующего разрешения, – сообщали в пресс-центре мэрии.

В 2020 году мэрия через суд получила право собственности на недостроенное здание. Одновременно за то же боролся и застройщик. После этого «АльянсСтрой» снова обратился в суд, но теперь уже с иском о возмещении убытков.

2 декабря 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с мэрии в пользу застройщика стоимость расходов на строительство бизнес-центра в размере 293,5 миллионов рублей, а также расходы по оплате судебной экспертизы в 441 тысяч рублей.

В начале 2022 года мэрия подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Ее не удовлетворили. Затем мэрия подготовила кассационную жалобу, которую также не удовлетворили.

– Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, – указано в документах суда.

На обжалование постановления у мэрии есть еще два месяца.

Напомним, в конце 2021 года здание было почти достроено. Застройщик планировал возвести в Новосибирске 8-этажный бизнес-центр.

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