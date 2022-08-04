Начальник, по вине которого рабочему размозжило голову на производстве, предстанет перед судом в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить 51-летнего начальника производства, по вине которого погиб 37-летний механик. Ранее в отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что в конце октября 2021 года 37-летний механик получил доступ к производственному помещению, в котором стоял неисправный токарный станок. Мужчина начал выполнять производственное задание. При этом у станка не было ограждений, он не был укомплектован защитным экраном. По этим причинам станок был небезопасен для использования, – пояснили в Следственном комитете. – За безопасность оборудования отвечал начальник производства. Однако он допустил механика к работе на неисправном станке. Потерпевший подключил токарный станок к сети электропитания, начал работу на нем. После чего в голову механика вылетел вал из креплений.

В результате ЧП 37-летний мужчина получил тупую травму головы. Он скончался на месте.

Дело начальника производства с утвердительным обвинительным заключением отправили в суд. Там его рассмотрят по существу.

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