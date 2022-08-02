Новосибирский производитель мороженого с полувековой историей вступил в нацпроект

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

Для повышения производительности выбрана линия фасовки объемного мороженого от 400 грамм. Предприятие входит в нацпроект в разгар сезона и с помощью экспертов планирует нарастить производство продукции для реализации мороженого в торговых сетях. Также оптимизация работы «пилотной» линии должна решить проблему с поиском дополнительного персонала, который приходится нанимать в сезон продаж для выполнения сопутствующих операций, например, наклеивания маркировки.

- Благодаря инвестиционной деятельности и бережливому производству Новосибирский хладокомбинат увеличил на 65% объем выпуска готовой продукции с 2018 года. Ожидание от проекта - прощупать наши новые горизонты, выйти на новый уровень производительности труда, - говорит генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат» Алексей Мисюра.

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

Компания не новичок в бережливом производстве: lean-инструменты внедряются с 2016 года. Первым проектом стала «Фабрика идей» - любой сотрудник может внести предложение для повышения производительности.

По словам руководителя проекта ФЦК Александра Димитриева, работа на предприятии начинается с диагностики производственного процесса, в ходе которой за счет выявленных потерь будет определен потенциал для развития и составлен план по достижению планируемых показателей.

- Сотрудники приобретут новые навыки наблюдения и воздействия на свои процессы. Наша задача - повысить производительности труда при этом не увеличивая интенсивность работы сотрудников, - отмечает эксперт.