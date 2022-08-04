В Новосибирске в старом гараже нашли раритетный советский автомобиль

Раритетный советский автомобиль нашли в гараже в Новосибирске. Фото: АСТ-54

В одном из гаражей в центре Новосибирска обнаружили раритетный советский автомобиль. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Раритетный двухдверный советский автомобиль нашли на улице Ленина при наведении порядка в старом гараже, - рассказали в паблике.

На фото можно увидеть покрытую пылью и грязью машину красного цвета.

В комментариях пользователи Сети начали гадать, какой марки этот автомобиль. Многие предположили, что найденный раритет – «Волга».

- Кому-то повезло. Кусочек нашей истории, - написал один из новосибирцев.

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