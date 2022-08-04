В Бердске и Академгородке неделю не будет горячей воды из-за отключения газа

В Бердске и Академгородке отключат горячую воду на неделю.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Бердске и на правом берегу Советского района с 9 августа не будет горячей воды из-за плановых работ. Объявление разместили на сайте предприятия «Комбинат бытовых услуг».
– С 09.08.2022 года по 15.08.2022 года в связи с проведением ремонтных работ на ГРС-5 (с прекращением подачи газа) по письму ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» будет прекращена подача горячей воды у потребителей котельных №1(Новая), № 2(Вега), №3(ТГК-1), – рассказали в компании.
Напомним, ранее КП-Новосибирск предупреждала об отключении горячей воды в Бердске и Академгородке на неделю.
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