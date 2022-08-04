Мотоциклист пострадал в жёстком столкновении с иномаркой на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.
На трассе Р-256 произошла жесткая авария с участием «Хендай Солярис» и мотоцикла «Сузуки». ДТП случилось поздно вечером 3 августа, сообщает ГИБДД по Новосибирской области.
– Водитель иномарки 1993 года, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Бердска в сторону Новосибирска, на 32 км столкнулся с мотоциклом Сузуки SKYWAVE. Управлял мотоциклом мужчина 1982 года рождения. Он ехал в попутном с водителем «Хендай» направлении, – уточнили в Госавтоинспекции.
В результате аварии различные травмы получил водитель мотоцикла.
Причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер