Мотоциклист пострадал в жёстком столкновении с иномаркой на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

На трассе Р-256 произошла жесткая авария с участием «Хендай Солярис» и мотоцикла «Сузуки». ДТП случилось поздно вечером 3 августа, сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

– Водитель иномарки 1993 года, двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Бердска в сторону Новосибирска, на 32 км столкнулся с мотоциклом Сузуки SKYWAVE. Управлял мотоциклом мужчина 1982 года рождения. Он ехал в попутном с водителем «Хендай» направлении, – уточнили в Госавтоинспекции.

В результате аварии различные травмы получил водитель мотоцикла.

Причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.

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