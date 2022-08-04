В Новосибирске годовалую девочку спасли из заблокированного автомобиля

Спасатели вытащили годовалого ребенка из заблокированной машины. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске годовалая девочка застряла в закрытой машине. Ее мама вызвала спасателей. Инцидент произошел на улице Большевистская днем в среду. Об этом в четверг, 4 августа, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Прибыв на место, спасатели встретились с мамой ребёнка, осмотрели автомобиль и обеспечили доступ в салон в течении нескольких минут. Девочка 2021 года рождения была передана матери, – сообщили в службе.

Во время спасения малышка спокойно сидела в детском кресле, не кричала и не плакала.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно всегда иметь с собой дубликат ключей от автомобиля. При этом нельзя закрывать водительскую дверь, пока кладете сумки в багажник или усаживаете ребенка.

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