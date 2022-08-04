Новосибирцев напугал лежащий в овраге неадекватный мужчина. Фото: МАСС.

Новосибирцы заметили в овраге на улице Дениса Давыдова мужчину. Скрючившись, он лежал у кромки воды. Неравнодушные прохожие попытались поднять незнакомца. Но тот на помощь ответил агрессией. Очевидцы вызвали спасателей.

– На разведку информации и для оказания помощи выехал экипаж спасателей. Мужчину нашли лежащим у края обрыва, наполовину в речке. Спасатели помогли ему выбраться на дорогу и передали прибывшей бригаде врачей скорой помощи, – говорится в сообщении службы МАСС.

Незнакомец оставил в тайне свои имя фамилию и другие данные. Как он оказался в обрыве, тоже не рассказал.

В МАСС напомнили, что в случае ЧП надо звонить по номерам: 112 или 231-06-49.

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