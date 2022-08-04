В Нарымском сквере Новосибирска спилят аварийные деревья

В Нарымском сквере снесут аварийные деревья. Фото: Зеленый Новосибирск.

С 15 августа в Нарымском сквере развернут работы по благоустройству. Специалисты будут сносить старые и аварийные стволы, обрезать макушки для продления жизни дерева и пересаживать растения. Об этом сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Всего в сквере около 2 тысяч деревьев и кустарников. После дендрологического обследования приняли решения спилить больше сотни:

– По результатам обследования более 100 деревьев необходимо удалить в связи с тем, что они являются возрастными, сухостоями, аварийными, представляющими угрозу жизни и здоровья людей, – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова.

Напомним, ранее после несчастного случая с 9-летним ребенком убрали старые клены. На их месте высадят лиственницу и можжевельник.

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