В Нарымском сквере Новосибирска спилят аварийные деревья

В Нарымском сквере снесут аварийные деревья. Фото: Зеленый Новосибирск.
С 15 августа в Нарымском сквере развернут работы по благоустройству. Специалисты будут сносить старые и аварийные стволы, обрезать макушки для продления жизни дерева и пересаживать растения. Об этом сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Всего в сквере около 2 тысяч деревьев и кустарников. После дендрологического обследования приняли решения спилить больше сотни:
– По результатам обследования более 100 деревьев необходимо удалить в связи с тем, что они являются возрастными, сухостоями, аварийными, представляющими угрозу жизни и здоровья людей, – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова.
Напомним, ранее после несчастного случая с 9-летним ребенком убрали старые клены. На их месте высадят лиственницу и можжевельник.
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